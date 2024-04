Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sarroch piange Efisio Livesu: era il re del body building, il maestro di sport del paese. Un leader in palestra e in canoa, la sua scomparsa lascia davvero un vuoto per tutti gli atleti e i suoi amici e parenti: lo ricordano tutti con grande cordoglio, dalla Pro Loco alle associazioni sportive. L’ex sindaco Salvatore Mattana lo saluta con un lungo post su Fb: “Oggi ci ha lasciato un grande uomo di sport, con principi e valori a cui si è sempre ispirato e che ho sempre rispettato. La notizia mi ha rattristato molto.Efisio è stato un appassionato dello sport e della disciplina che amava, il body building, di cui è stato un maestro per tanti nostri concittadini. Abbiamo collaborato insieme per anni, nello sport e nel suo ruolo di componente della Compagnia Barracellare, e ha sempre avuto un rispetto e una correttezza rari e una stima, che era reciproca, che è rimasta negli anni. Fedele ai suoi principi e sempre libero di pensiero e come uomo, non ha mai voluto ricevere ordini da nessuno. Ci mancherà. Le mie più sentite condoglianze ai suoi familiari. Un abbraccio sino al cielo caro Efisio”, conclude Salvatore Mattana. Bellissimo anche il simbolico ricordo di Simona, una delle più care atlete:”Simo, se non mi fai la retroversione del bacino tutti i tuoi sforzi no srebinti a nudda”!!!E fu così che grazie a te mi innamorai del body building… quello vero, sano, pulito, povero…vecchia scuola insomma, ma che all’epoca mi ha scolpito il corpo come non avrei mai pensato. Eri fiero di come sputavo sangue e facevi sentire fiera me dei risultati. Sei stato una persona meravigliosa, un istituzione per la Comunità e resterai nel mio cuore per sempre. Ciao coach Efisio, buon viaggio”.