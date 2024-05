Sarroch incontra DADU: inaugurata la mostra “Ripensare Sarroch”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Inaugurata pochi giorni fa, la mostra dei lavori svolti dagli studenti che stanno frequentando il 2° anno del Corso di Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari, raccontano un ottimo esercizio di pianificazione urbana del territorio di Sarroch e sono capaci di offrire suggestioni e spunti di riflessione interessanti.

Sarroch è stato scelto come paese costiero da studiare, nell’ambito del programma “Territories of continuity. Urban and non-urban contexts in Mediterranean coastal areas”, finanziato dal Blended Intensive Programme che coinvolge le università di Lisbona (capofila), Sassari e Salonicco per l’Anno Accademico 2023/2024. Gli elaborati hanno avuto come disciplina di riferimento la pianificazione ambientale e il governo del rischio idraulico alla scala territoriale dei processi urbani.

“Vogliamo ringraziare gli studenti per l’impegno profuso, la Prof.ssa Paola Rizzi, Presidente del corso di studi, e i docenti che hanno partecipato, prof. A. Sulis, prof. M. Dettori, prof. G. Onni e prof. S. Utzeri” ha spiegato il Comune.