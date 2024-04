Sarroch, incendio ancora in corso nelle campagne del paese: le forti raffiche di vento non agevolano lo spegnimento

Sarroch – Incendio ancona in corso nelle campagne del paese: le forti raffiche di vento non agevolano le operazioni di spegnimento, in campo decine di uomini per circoscrivere il grande rogo. Fumo e fiamme hanno avvolto tutta la zona, ben visibili anche dal centro abitato: in azione anche un Canadair che, a causa delle condizioni climatiche avverse, ha operato con non poca difficoltà. L’incendio sta interessando anche la zona del nuraghe Sa Domu e S’Orcu, il rifornimento d’acqua del velivolo è avvenuto dalla zona antistante la spiaggia di Porto Columbu, per precauzione alcune abitazioni nell’agro sono state evacuate. L’incendio si è sviluppato questa mattina in località Su Gattaresti, sul posto sono presenti i vigili del fuoco, gli uomini della forestale, la protezione civile e numerosi volontari.