E’ in corso da questa mattina in una Sarroch blindata e in zona rossa, la campagna Screening Sardi e Sicuri, al Palazzetto dello Sport di via Giotto, organizzata della Regione Sardegna in collaborazione con l’ATS Sardegna ed il Comune. Proseguirà nella giornata di domani, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00.

Il Sindaco Salvatore Mattana sollecita i suoi concittadini: “È importante partecipare numerosi”.