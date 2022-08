Sarroch, i Nas al Blufan “perché la concessione era scaduta: servirà quella definitiva per terminare la stagione”

Il blitz compiuto dai Nas al parco acquatico Blufan, a Sarroch? C’è stato, e i controlli sono stati svolti nella mattinata. Come spiega la comandante Nadia Gioviale, l’intervento è scattato perché “la concessione, annuale, era scaduta. Solo oggi sono riusciti a recuperarne una provvisoria e, nei prossimi giorni, dovranno ottenere quella definitiva che gli permetterà di restare aperti per tutta la stagione. Ovviamente, abbiamo agito con il parco acquatico senza clienti per una questione di sicurezza. Il nostro”, prosegue la Gioviale, “è stato un intervento di sostanza e non di semplice forma. Se manca la concessione, infatti, qualunque struttura non può aprire. Continueremo a monitorare la situazione anche nei prossimi giorni, in vista dell’ottenimento del documento”. Questo il resoconto ufficiale, da parte dei Nas, dei motivi che hanno portato alla chiusura dei cancelli, con centinaia di persone che, dopo aver atteso invano un’apertura, sono andate via.

L’amministratore unico della società Blufan, Maria Gabriella Toccori, attraverso una email, ha messo nero su bianco che i “due carabinieri, arrivati presso la nostra struttura”, hanno agito “al fine esclusivo di verificare il modus operandi in capo alla convocazione della Commissione di vigilanza pubblico spettacolo che è stata erroneamente attribuita ad ente comunale e non come previsto dalla normativa, alla commissione provinciale. Nessun controllo agli scivoli, piscine o salute pubblica in genere”. Gli uomini del Nas restano quindi in attesa di ricevere la concessione definitiva, carta indispensabile per evitare la chiusura del parco acquatico ai bordi della Sulcitana.