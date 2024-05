Sarroch, i cacciatori di rifiuti fanno tappa a Perd’e Sali

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sabato 18 maggio, “A Pesca Di Rifiuti” fa tappa a Sarroch. La quarta edizione dell’evento “A Pesca Di Rifiuti” avrà luogo nel comune di Sarroch, in località Perd’e Sali nei pressi del porticciolo turistico, sabato 18 maggio 2024. L’evento è organizzato dall’A.S.D. ISULA Fishing Club Sardegna in compartecipazione con partner pubblici e privati attivi in ambito istituzionale, sportivo, ambientale e turistico e con l’importante sostegno della Fondazione di Sardegna.

“Dopo il successo delle edizioni precedenti a Pula, Calasetta e Stintino – afferma Federico Rais, socio fondatore dell’ASD ISULA Fishing Club Sardegna e mente dietro l’iniziativa A Pesca di Rifiuti – l’evento continua a crescere in partecipazione ed entusiasmo. Quest’anno, oltre a consolidare il format che lo ha reso uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama regionale, introduciamo un nuovo progetto speciale in collaborazione con le scuole locali. La settimana dell’evento inizierà con una presentazione pubblica, mercoledì 15 maggio, durante la quale, insieme al biologo marino Andrea Alvito, coinvolgeremo gli studenti del Liceo Pacinotti di Cagliari in un viaggio alla scoperta della sensibilizzazione ambientale e di un approccio più consapevole alle attività subacquee. Ringraziamo il Comune di Sarroch, un chiaro e importante esempio di attenzione ai temi dell’inquinamento costiero e della tutela ambientale”.

Tutela del territorio, ambiente e impegno volontario sono parte della ricetta che in questi tre anni ha contribuito a rendere importante e conosciuto l’evento A Pesca di Rifiuti. Quest’anno, il momento clou della manifestazione è probabilmente la liberazione di un esemplare di tartaruga Caretta caretta. L’animale, vero e autentico simbolo della lotta contro l’inquinamento marino sarà liberato dagli esperti della Rete regionale per la conservazione della fauna marina e del CNR.

L’evento si svolgerà come ormai tradizione sotto forma di evento sportivo e avrà luogo nel tratto di mare del territorio di Sarroch, precisamente nella zona adiacente al porticciolo turistico di Marina di Perd’e Sali. Nonostante questo territorio sia immerso nella bellezza della macchia mediterranea e abitato da numerose specie marine, soffre pesantemente a causa dell’impatto dei rifiuti antropogenici. Nel corso della giornata saranno coinvolti i subacquei tesserati FIPSAS e di altre associazioni sportive nazionali, i quali disputeranno una gara di pesca in apnea con l’obiettivo di raccogliere i rifiuti presenti sul fondale marino. La raccolta dei rifiuti avverrà secondo le linee guida della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), con i partecipanti che raccoglieranno i rifiuti in apnea e li depositeranno in retini appositamente predisposti sotto alla boa di segnalazione.

Terminata la fase di raccolta, i rifiuti saranno accumulati in un’area designata e successivamente smaltiti. Saranno assegnati premi ai partecipanti, inclusi coloro che avranno raccolto il maggior numero di rifiuti, trovato il rifiuto più insolito e al più giovane partecipante, al fine di coinvolgere attivamente anche la generazione Zeta.

A Pesca di Rifiuti è un evento in costante crescita, reso possibile grazie al sostegno e all’appoggio di diverse realtà istituzionali, imprenditoriali e associative. “Per l’edizione del 2024, vantiamo una preziosa partnership con la Regione Autonoma della Sardegna, con l’Assessorato della difesa dell’ambiente e con la Rete Regionale per la Conservazione della Fauna Marina – dichiara Federico Rais – Andrea Alvito, dottore di ricerca in biologia marina e project manager, fornirà invece consulenza strategica e coordinerà le attività scientifiche e di sensibilizzazione, garantendo un approccio integrato e professionale. Durante l’evento saranno coinvolte attivamente diverse associazioni sportive e culturali locali e regionali, che contribuiranno alla pulizia del litorale. Tra gli sponsor dell’evento, si annoverano anche l’azienda C4 Carbon, H. Dessault, e Palazzo Doglio”

Dopo la fase di pulizia, le iniziative si sposteranno nella piazzetta commerciale del Porto di Perd’e Sali, dove si svolgerà la presentazione pubblica del progetto europeo Remedies.

“Chi volesse partecipare all’evento e contribuire in prima persona alla pulizia del fondale marino e del tratto di costa interessato dalla manifestazione – conclude Rais – non deve fare altro che iscriversi sul sito isulamare.com nella sezione dedicata. L’evento è gratuito e aperto a tutti, con la possibilità di partecipare attivamente alla pulizia delle coste anche per coloro che non dispongono di attrezzatura per l’immersione”

Programma Completo della manifestazione.

09:00 – Incontro al porto di Perd’e Sali – Sarroch

09:30 – Briefing da parte degli organizzatori sul corretto svolgimento della manifestazione e saluti istituzionali della giunta comunale di Sarroch

10:00 – Inizio attività di raccolta dei rifiuti subacquea e terrestre

12:00 – Fine attività di raccolta dei rifiuti

12:30 – Liberazione della tartaruga Caretta caretta dalla spiaggia

13:30 – Lunch break

14:00 – Intervento da parte dei biologi del CNR

15:00 – Premiazioni e riconoscimenti.