Paura in via Donizetti a Sarroch, un grosso pino è stato letteralmente sradicato dal fortissimo vento ed è precipitato sul tetto di un pub. Dentro il locale c’erano alcuni clienti, rimasti fortunatamente illesi. Sul posto, nel giro di pochi minuti, è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto utilizzare un’autoscala per tagliare la pianta e mettere tutta l’area in sicurezza.