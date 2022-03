Sarroch, danneggiati due guadi a causa delle forti piogge di ieri durate 20 ore: fiumi ingrossati

Sarroch, danneggiati due guadi a causa delle forti piogge di ieri, “appena sarà possibile, si interverrà per riparare i guadi e consentire l’attraversamento del fiume” spiega il Comune.

A causa della pioggia intensa caduta per più di 20 ore, il rio Monti Nieddu e il rio Sa Stiddiosa si sono ingrossati nuovamente e hanno danneggiato i primi due guadi presenti nella strada. Attraversarli è al momento impossibile. La parte superiore dei guadi è stata dilavata, mentre i tubi che erano stati posizionati, hanno retto la forza del fiume e sono rimasti al loro posto.

“Già nello scorso novembre, sono stati riparati con urgenza, per dare supporto a chi lavora in montagna e a coloro che vogliono percorrere la strada”. Il Comune rassicura che si interverrà nell’immediato affinché la strada sia di nuovo percorribile e sta dialogando e predisponendo una progettualità per interventi definitivi insieme agli enti preposti, per fare in modo che disagi di questo tipo non possano più accadere.