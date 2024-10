Sarroch, allarme per gli automobilisti: un cervo al centro della statale 195

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sarroch – Ancora un animale selvatico lungo la ss 195, quasi di fronte alla Saras: avvistato e segnalato un cervo da alcuni automobilisti di passaggio.

Si aggirava nel lato destro della strada, direzione Sarroch.

Un passaparola per raggiungere più persone possibili, è così che chi si mette alla guida avvisa gli altri automobilisti al fine di scongiurare lo scontro con l’animale. Affamati e assetati, sempre più spesso vanno in cerca di viveri ben oltre il loro habitat naturale, come accaduto questa mattina. E tante altre volte. Il precedente avvistamento segnalato, sempre fronte Saras, risale solo a pochi giorni fa: un grosso cinghiale è stato investito da più vetture in corsa: danni rilevanti ai mezzi, nessun ferito, e la morte dell’animale, straziato dai pneumatici che non sono riusciti a evitare di passar sopra al corpo riverso a terra.