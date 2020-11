Sarroch, 2 nuovi casi di positività al Covid-19. Il sindaco Salvatore Mattana: “Vi chiedo la cortesia di avvisare prontamente nel caso possiate avere notizia su casi di positività al virus perché, purtroppo, le comunicazioni da parte dell’ATS giungono con ritardo”.

Anche Sarroch non è immune dai contagi, è di oggi la comunicazione da parte del primo cittadino di due persone che hanno contratto il coronavirus e che segue quella del 1 novembre in cui ha annunciato la positività di un altro cittadino.

“Il primo caso – spiega Mattana – è relativo al cluster verificatosi presso l’Istituto Alberghiero e la persona è attualmente in buono stato di salute in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. Il secondo caso riguarda un nostro concittadino, che ringrazio vivamente di avermi informato, che è rientrato dal Trentino e si è subito posto in isolamento fiduciario e non ha avuto alcun contatto dopo il suo rientro. Vi invito ancora a prestare grande attenzione ed a osservare scrupolosamente le regole di del distanziamento fisico, dell’uso continuo della mascherina e dell’igienizzazione costante delle mani”.