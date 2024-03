Sardo trovato morto in Svizzera, per la polizia è suicidio: “Ma mio marito era stato minacciato”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Per la polizia svizzera i dubbi sono stati sempre pari a zero: suicidio per motivi sconosciuti. Ma per la Milena Bracalè, invece, suo marito Danilo Baldinu si è tolto la vita perché impaurito. O, forse, è stato ucciso e i suoi assassini sono riusciti a ricreare una tipica “scena” da gesto estremo. Baldinu, nato a Sanluri, emigra in Svizzera negli anni Ottanta e va a vivere in un paesino vicino a Zurigo, Greifensee. Lì conosce la sua futura moglie, di origini abruzzesi, con la quale avrà due figli. La vita sembra scorrere tranquilla sino al 2002: “Un vicino di casa, albanese, aveva accusato mio marito di avere avuto rapporti clandestini con sua moglie e aveva promesso che l’avrebbe fatto uccidere da suoi amici albanesi e turchi”, raccolta. Giura di avere detto questi particolari alle forze dell’ordine elvetiche, ma non sarebbe mai stata fatta nessuna indagine in tal senso. Tanto che è dai giorni successivi alla morte che il sardo riposa nel cimitero del paese.