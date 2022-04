Sardi virtuosi, solo 6 trovati senza green pass nelle sale scommesse nel 2021

È, molto probabilmente, uno dei numeri più bassi di tutta l’Italia, che testimonia il rispetto delle regole anti Covid della maggior parte dei sardi. Le 145 verifiche eseguite dagli uomini e le donne dell’Agenzia delle dogane per il possesso del green pass nelle metà delle sale bingo, nelle sale scommesse e nelle sale gioco, a Cagliari e nel resto della Sardegna ha permesso di scoprire che, quasi tutti, hanno rispettato le regole. Solo 6 clienti sono stati trovati senza la certificazione verde e sono finiti nei guai: per loro è infatti scattata la segnalazione alla prefettura e alla questura. Sette, invece, i titolari finiti nei guai per aver fatto entrare i clienti nei locali anche se non avevano la certificazione verde. Il rapporto tra controlli effettuati e casi irregolari scovati è chiaro e netto: anche nei mesi più duri della pandemia, tantissimi sardi hanno scelto di rispettare i protocolli anti contagio.

Le sale gioco, così come i bingo e le sale scommesse sono state riaperte qualche mese fa e, sino allo scorso 31 marzo, potevano essere frequentate solo da chi aveva il green pass rafforzato.