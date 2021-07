Il grande cuore dei sardi non si smentisce mai: rotoballe destinate agli allevatori dell’Oristanese che in queste ore hanno visto distrutte le loro aziende dalla furia del fuoco. Messi in ginocchio da un incendio di cui non si ha memoria, senza più il foraggio necessario per il bestiame sopravvissuto ai devastanti roghi.

Il VIDEO pubblicato sul gruppo Pastori di Sardegna