Sardegna zona rossa, spostamenti fuori dall’Isola solo col nuovo pass: ecco come funzionerà. Draghi punta a eliminare il blocco degli spostamenti tra Regioni, che saranno liberi tra zone gialle. Ma come funzionerà per la nostra Sardegna? “Potremo muoverci tra regioni che si trovano in fascia diversa (per esempio da zona gialla a zona rossa o da zona arancione a zona rossa) – qualora non ci siano i comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o altre deroghe che già consentono di muoversi – anche essendo in possesso appunto del pass che deve accertare l’esistenza di una di queste tre condizioni: esser già vaccinati con la seconda dose, oppure aver fatto un tampone (antigenico o molecolare) con esito negativo nelle 48 ore precedenti, oppure di aver avuto il Covid da meno di sei mesi ed esserne guariti”, le regole pubblicate sul nostro giornale partner Quotidiano.net.