Sardegna zona rossa da lunedì, ma scuole tutte aperte sino alla prima media: ecco le regole per gli studenti. Con la Sardegna in zona rossa per due settimane, ecco le regole per l’apertura delle scuole nella Faq del governo: “In questa zona, dal 7 al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza lo svolgimento:

– dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);

– dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia (materna);

– dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);

– dell’attività scolastica e didattica del primo anno della scuola secondaria di primo grado (prima media).

Nello stesso periodo, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (seconda e terza media) e della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.