Sardegna zona rossa a Natale, ecco l’autocertificazione da scaricare: le regole per le feste

Autocertificazione obbligatoria per le giornate “segnate” in rosso dal governo: ecco il modulo, quando e come usarlo.

Scaricabile direttamente dal sito istituzionale https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus l’autodichiarazione è anche “in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo”.

La Zona Rossa, che interesserà l’intero territorio nazionale, entrerà in vigore il 24-25-26-27 dicembre, 31 dicembre2020 e 1-2-3 gennaio, 5-6 gennaio 2021. Sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla propria abitazione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (autocertificazione obbligatoria). E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È consentito a un massimo di due persone non conviventi di spostarsi una sola volta al giorno verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione. Nella deroga non sono conteggiati gli under 14 , i diversamente abili e i conviventi non autosufficienti, i cui spostamenti saranno quindi consentiti.