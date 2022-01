In Sardegna zona gialla più vicina: superato il limite delle terapie intensive, sono occupate all’11%

Anche la Sardegna si avvia a un nuovo periodo buio a causa del Covid, tornato prepotentemente a far paura con numeri che non si vedevano da mesi. Secondo i dati aggiornati a questa mattina di Agenas, con l’11% di occupazione di posti letto è stata superata la prima soglia di guardia nelle terapie intensive, fissata al 10% per poter restare in zona bianca. Stessa percentuale nei reparti ospedalieri Covid, dove però la prima soglia è al 15%. Una situazione che si fa difficile e che porterà inevitabilmente l’isola in zona gialla entro un paio di settimane: dei tre parametri che vengono presi in considerazione, due sono già stati sforati (incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti e terapie intensive).