Sardegna zona bianca, Salvini: “Grazie alla buona amministrazione, ora parliamo di pastori e di stagione turistica”

Il processo contro Mauro Aresu? Per Matteo Salvini, presente come parte lesa in tribunale a Cagliari, “non ho tempo da far perdere, se uno minaccia e chiede scusa e dà qualcosa in beneficenza la partita per me è chiusa. Non mi interessano i soldi, mi interessa che chi viene in Sardegna possa esprimere la propria idea”, così Salvini ai giornalisti presenti dentro il tribunale, in un video pubblicato dal leader leghista sulla sua pagina Facebook dove si vede anche il suo arrivo all’aeroporto di Elmas. “Sardegna in zona bianca, penso che sia anche un riconoscimento della tenuta dei sardi e della buona amministrazione, dopo un’estate passata a infamare la Sardegna e i sardi. Non bisogna abbassare la guardia”, osserva Salvini. “Ora parliamo di sanità pastori, infrastrutture, Tirrenia, continuità territoriale e prepariamoci a una stagione turistica che, spero, sarà straordinaria”.