Sardegna zona arancione, ristoratori disperati: “Ci togliete la dignità”

La disperazione dei ristoratori sardi: “Noi vogliamo solo lavorare perché così ci togliete la dignità”.

A Radio CASTEDDU, Claudio Mura ristoratore della Marina. “Troppi falsi proclami, non c’è una chiarezza, non c’è una programmazione. Noi stiamo aprendo e chiudendo, non se ne può più; è arrivato Draghi e ha detto che la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata quella di limitare le chiusure e ha fatto il contrario”.

“Un pochino, anche se lentamente, si stava cominciando a prendere confidenza, uscire da casa e venire a mangiare timidamente nei ristoranti: adesso, di nuovo, si ripiomba nell’incubo e non si capisce. Questa notizia è una mazzata e non sappiamo che fare. Per i ristoratori il periodo di Pasqua e pasquetta sono due giorni importanti, non ho parole”

Risentite qui l’intervista a Claudio Mura del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

