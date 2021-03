“Sardegna zona arancione? Mi dispiace soprattutto per i lavoratori della ristorazione”

Sardegna zona arancione? “Mi dispiace soprattutto per le persone che lavorano”. A Radio CASTEDDU, Orazio Atzeni di Pirri: “Io ho un fratello che lavora in ristorante, appartiene a una delle categorie più colpite dalle conseguenze della pandemia, e non si può andare avanti solo con l’asporto. È un qualcosa di riduttivo, mi dispiace molto e penso che qua non abbiamo capito niente. Per una volta che siamo stati liberi, è stato quasi come se fossimo nel periodo antecedente al covid-19: non c’è ancora una capacità di controllo, c’è un po’ di egoismo da parte della gente e non solo, penso, dei ragazzi. In questo momento non posso uscire perché sono appena stato dimesso dall’ospedale, sono in convalescenza a casa, ma da ciò che vedo sui social, sono troppi gli assembramenti, troppe le uscite di gruppo. La libertà non è più come prima, dobbiamo aver pazienza e far a meno, per ora, di certe uscite, di creare assembramenti”.

Risentite qui l’intervista a Orazio Atzeni di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/450509932939613/

