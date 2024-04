Sardegna, volano i prezzi degli affitti e aumenta il numero di chi compra casa: Cagliari è la città più cara

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Aumentano le compravendite e volano i prezzi degli affitti. In Sardegna il mercato immobiliare ha iniziato il 2024 a due velocità: prezzi delle compravendite in lieve crescita (+1,2%) tra gennaio e marzo e canoni di affitto che volano (+11,1%). È questa la fotografia scattata dall’osservatorio trimestrale opera di Immobiliare.it Insights.

E dunque comprare un immobile in Sardegna costa, oggi, 2.172 euro al metro quadro di media, mentre per affittarlo sono necessari in media 14 euro al metro quadro. Per quanto riguarda domanda e offerta, nel settore delle compravendite crescono entrambi gli indicatori. In particolare, nel primo trimestre la richiesta di acquisto aumenta dell’11,8%. Lo stesso trend si evidenzia anche se si guarda al mercato delle locazioni, con la disponibilità di case che cresce del 7,5% nonostante una richiesta in rialzo del 7,2%.

Come nel trimestre precedente, Cagliari è la città più cara con i suoi 2.450 euro/mq di media, in aumento del 2% tra gennaio e marzo 2024. Si spende però di più in provincia di Sassari: nonostante una lieve contrazione dei prezzi pari allo 0,3% sfiora i 2.700 euro/mq medi. Per quanto riguarda la richiesta si registrano incrementi a Oristano (+59%) e nel Sud Sardegna (+29,7%). Anche nel comparto delle locazioni Cagliari è la città più cara, con i canoni che si attestano, a fine marzo, sui 12,7 euro/mq in media. I prezzi sono però in discesa dell’1,6% nell’ultimo trimestre. Anche Sassari perde quasi l’8%. La richiesta di affitto cala sia nella provincia di Nuoro sia a Oristano, fenomeno legato al progressivo spopolamento che riguarda quelle zone dell’isola.