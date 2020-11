Sardegna beffata, negate all’Isola 190mila dosi di vaccino antinfluenzale

Le dosi di vaccino antinfluenzale mancanti non arriveranno. La notizia si è diffusa nel pomeriggio. La Sardegna aveva ordinato 500mila dosi di vaccini (lo scorso anno poco più di 200mila), ne sono arrivate poco più di 300mila, ma le ultime 190mila non sbarcheranno in Sardegna.

La Regione e l’Ats Sardegna hanno comunicato che l’azienda Sanofi non è in grado di fornire le restanti 190 mila dosi di vaccino antinfluenzale. “Di conseguenza”, scrive Laura Pisano, presidentessa dell’Altra cicogna onlus, “non verranno trasferite alle farmacie per la dispensazione al pubblico le dosi che attendevamo. Questa non è responsabilità né dell’assessorato, né dell’Ats”.