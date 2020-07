Sardegna, una donna muore dopo una tragica caduta dal balcone. Si è affacciata, poi è caduta giù, volando senza scampo in un cortile privato. Inutili i soccorsi, è quasi certamente morta sul colpo. La tragedia è avvenuta oggi a Nuoro: la vittima è una donna di 84 anni, che probabilmente non è riuscita a stare in equilibrio ed è caduta da un’altezza di diversi metri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che hanno solo potuto constatarne il decesso, insieme alla Polizia che ha effettuato i rilievi.