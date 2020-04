Sardegna, una croce in più per il Coronavirus: oggi i nuovi positivi sono solo 14, ma il contagio zero si allontana. Sono 14 i casi di Corona Virus registrati oggi in Sardegna per un totale di 1178. Di questi 113 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 23 sono in terapia intensiva (in ospedale sono 136 le persone seguite), mentre 736 sono in isolamento domiciliare a casa. I positivi ad oggi sono 872. Salgono a 220 le persone guarite, mentre i morti sono 86, uno in più di ieri. I tamponi effettuati ad oggi sono 13.304. Sul territorio, dei 1.178 casi positivi complessivamente accertati, 211 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+3 rispetto all’ultimo aggiornamento), 86 nel Sud Sardegna, 40 (+1) a Oristano, 67 a Nuoro, 774 (+10) a Sassari.