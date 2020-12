Sardegna, un colpo al virus: oggi i nuovi guariti “sfiorano” il numero di nuovi positivi. La luce in fondo al tunnel si vede: oggi sono ben 178 le persone guarire dal virus in Sardegna, più altri 98 guariti clinicamente, mentre i nuovi positivi si fermano a quota 293. E’ un indicatore davvero positivo, la curva non è più in salita anzi sembra forse avere imboccato davvero la parabola discendente. Anche se come ogni domenica il numero di tamponi è stato inferiore (4571 test effettuati nelle ultime 24 ore) e oggi si sono comunque registrati purtroppo altri sette decessi. Sono tre in meno i ricoverati in terapia intensiva, in Sardegna ci sono oltre 14mila persone in isolamento domiciliare e 616 persone sono ricoverate con il Covid negli ospedali.