“Sardegna terza in Italia nei ricoveri in terapia intensiva”: ecco perchè l’Isola va verso il lockdown. La Fondazione Gimbe ha diffuso oggi numeri allarmanti: “Aumentano anche i casi di ricoveri in terapia intensiva: 2,1 ogni 100mila abitanti. Ed è uno dei dati peggiori d’Italia: sopra ci sono solo Valle D’Aosta (4) e Umbria (2,3). La Sardegna è al terzo posto insieme a Lazio e Liguria e comunque sopra la media nazionale (1,4)”, si legge nel sito dell’Ansa Sardegna. E sono proprio questi numeri che spingono la Regione verso un lockdown di 15 giorni di tutte le attività principali, lo “stop and go” annunciato ieri dal governatore Solinas e confermato oggi ai capigruppo con l’ordinanza in arrivo sabato.

L’alternativa resta il coprifuoco notturno, sullo stile di quello già adottato in Lombardia o Campania, dalle 23 alle 5. La Sardegna è letteralmente col fiato sospeso, tantissimi lavoratori non sanno se dovranno fermare a breve la propria attività mentre al Santissima Trinità continuano a sfilare le ambulanze con casi sospetti di Covid.