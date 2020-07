Sardegna, stasera a Nuragus la prima processione religiosa dopo il lockdown

Prima processione religiosa in Sardegna da quando è iniziata l’emergenza sanitaria: si svolgerà questa sera a Nuragus.

In occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Elia, il sindaco Giovanni Daga ha comunicato che, in seguito all’ordinanza regionale del 4 luglio che consente lo svolgimento delle processioni e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell’evento quali cortei rievocativi e tradizionali, con le dovute modalità, ossia il distanziamento sociale di un metro e mezzo e le mascherine, si svolgerà il trasporto del simulacro del santo presso la chiesa campestre.