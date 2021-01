Gli sposi più belli di tutta Italia? Indossano abiti made in Sardegna

Gli sposi più belli d’Italia? Vestono sardo. Lui indossa i capi della sartoria Modolo di Orani, lei quelli dell’atelier sassarese di Elisabetta Delogu. E anche per trovare i migliori abiti da cerimonia italiani bisogna andare da Dama Atelier a Cagliari. Per la Sardegna l’Italian Wedding Awards, l’evento, giunto alla quinta edizione, che incorona le migliori professionalità nazionali nel settore dei matrimoni, è stato un trionfo. Sbaragliati gli agguerriti concorrenti delle altre regioni. Ben sei premi (su 20 categorie), assegnati da una giuria composta da esperti nazionali e internazionali (provenienti da Usa, Regno Unito, Irlanda, Emirati Arabi e India) dell’industria delle nozze. Importantissimo il nuovo riconoscimento dell’Award per le migliori referenti regionali d’Italia per Iwa vinto da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, wedding planners cagliaritane titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding.

«Siamo felicissime, siamo state incoronate quali migliori referenti regionali d’Italia per tutti i risultati ottenuti durante quest’anno di sacrifici», dichiarano Ghisoni e Murgia, «per aver saputo coinvolgere positivamente tutta una regione in un periodo difficile, per la dedizione al nostro lavoro che ha dato i suoi frutti nel riconoscimento di un Award molto importante».

L’evento, condotto dal noto presentatore sardo Anthony Peth, si è svolto ieri sera in diretta streaming per rispetto delle normative anti Covid.

I vincitori. Il riconoscimento per la categoria “Migliori abiti da sposo” è andato alla sartoria Modolo di Orani che bissa il successo dell’anno scorso.

I “Migliori abiti da sposa” d’Italia sono quelli della designer Elisabetta Delogu dell’Atelier di Sassari e Milano.

Il primo posto per la categoria “Abiti da cerimonia” va a Dama Atelier di Cagliari. Sempre a Cagliari c’è la miglior “Gioelleria”: la Diamanteria Iorio di via Paoli. Per la categoria “Catering” il vincitore è la Emerald Empire di Olbia

“Miglior cantante per le cerimonie” in Italia è Susanna Carboni, soprano di Macomer.

L’Italian Wedding Awards è una vera e propria notte degli Oscar dedicata all’eleganza, al gusto raffinato, ai sapori e ai profumi che caratterizzano il meraviglioso mondo legato al giorno più romantico della vita. Un invito a incoraggiare, in un momento delicato per l’economia del Paese, le aziende del settore del matrimonio ad aumentare la creatività e a promuovere il “Wedding in Italy”, dal momento che l’Italia è ancora la meta regina nel panorama internazionale della scelta del luogo del “sì” fatidico.

Differenziato da tutti gli altri Awards del wedding, si distingue come unico e autentico riconoscimento del settore conferito alle aziende sulla base del giudizio tecnico di una giuria specializzata, regionale prima e internazionale dopo, e dei voti di una giuria popolare in grado di mettere nero su bianco le proprie recensioni su una piattaforma realizzata ad hoc.