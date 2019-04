Sardegna, spiagge già depredate dai turisti: sabbia conchiglie e pinne nobili come souvenir. All’aeroporto di Cagliari scoperti i turisti furbetti, come racconta la bella pagina Fb “Sardegna rubata e depredata”: “Stagione 2019 già cominciata purtroppo…Anche questa estate ne vedremo delle belle!!

Airport Security di Cagliari, Olbia e Alghero

Port Security di Olbia, Golfo Aranci, Cagliari, Porto Torres e Arbatax in prima linea contro i predatori dei tesori naturali della Sardegna”