“Sardegna sicura con app e registrazione dei turisti, ci saranno voucher e buoni”

“La Sardegna riapre ed è pronta ad accogliere i turisti, oltre alle tradizionali bellezze ambientali e paesaggistiche, saremo una Regione che darà sicurezza sanitaria”. A dirlo è il presidente Christian Solinas. App e registrzione obbligatoria per i vacanzieri? Due ottimi risultati raggiunti: “Abbiamo apparecchiato un sistema che prevede una registrazione per chi arriva, con la possibilità volontaria di accettare una app che si occupa del tracciamento. Così avremo l’opportunità di passare una vacanza garantiti dal punto di vista sanitario. Tutto questo sarà incentivato dal sistema di voucher e bonus, spendibili per chi vorrà per senso etico effettuare un test prima di arrivare in Sardegna”.

“Non possiamo dimenticare che il mondo passa per un’emergenza”, quella del Covid-19, “una pandemia di proporzioni bibliche che non si vedeva da secoli, e quindi questa dovrà essere una stagione di transizione e di programmazione. Daremo una spinta per promuovere, all’estero, una Sardegna bella e sicura”. Qui il video: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=409748&v=2&c=289&t=1