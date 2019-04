Sardegna, scontro tra Audi e Fiat: grave un bimbo portato in Rianimazione. L’incidente è avvenuto ad Alghero, nella borgata di Santa Maria La Palma. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso in gravi condizioni, mentre gli altri feriti fortunatamente non sono gravi. In tutto cinque le persone coinvolte, soccorse dalle ambulanze e trasferite in ospedale per le cure del caso.