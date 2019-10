Sardegna, sarà un martedì variabile con piogge intense e possibili temporali. Ecco le previsioni aggiornate degli esperti di Meteo Sardegna: “La situazione sta per cambiare, un cambiamento che verrà da ovest e che attraverserà rapidamente la nostra regione durante le prossime 24 ore. Martedì ci aspetta una giornata estremamente variabile, localmente perturbata sui settori occidentali laddove ci aspettiamo le precipitazioni più consistenti. Attenzione, perché non mancherà occasione per qualche temporale con annessi intensi rovesci. I fenomeni riusciranno a sconfinare verso l’interno dell’Isola e localmente sulle coste orientali, soprattutto lungo la fascia settentrionale. La ventilazione sarà occidentale e le temperature caleranno.

Ma come detto si tratterà di un rapido transito perturbato, difatti già mercoledì osserveremo un generale miglioramento. Tornerà un po’ d’Alta Pressione, ma stavolta si tratterà più che altro di un intervallo tra una perturbazione e una successiva”. Aggiornamenti costanti anche nei prossimi giorni su www.meteosardegna.it. (foto situazione oggi da ilmeteo.it)