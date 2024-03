Sardegna, sarà un lunedì con vento fortissimo e mareggiate: possibili onde alte anche sei metri

Condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate per tutta la giornata di lunedì 4 marzo 2024. Il Settore Meteo del Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un Avviso di Condizioni Meteorologiche avverse per vento e mareggiate, che sarà in vigore dalle 00,00 alle 24,00 di lunedì 4 marzo 2024.

Secondo quanto si legge nell’Avviso, dalle prime ore di lunedì e per tutta la giornata, la Sardegna sarà interessata da venti che andranno da Moderati e Forti da Ovest, Nord-Ovest, con intensificazione fino a Burrasca sulle coste settentrionali, su quelle occidentali e sui crinali. Per effetto di questa situazione meteorologica, tutte le coste esposte potranno essere interessate da mareggiate. Sulle coste della Sardegna Nord-Occidentale sono previste onde con altezza significativa media intorno a 6 metri, mentre su quelle della Sardegna Meridionale e nel Golfo di Cagliari sono previste onde con altezza significativa media intorno ai 2,5 metri.