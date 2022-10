Sardegna, rubano un furgone e sfondano l’ingresso del market: banda di rapinatori in manette

Hanno rubato un furgone, sicuramente per riempirlo della merce che volevano sgraffignare da un supermercato Crai di Olbia, ma gli è andata male. Una banda di quattro rapinatori, dopo avere sfondato la porta di accesso in vetro con tronchesi e strumenti da scasso, per cercare di impossessarsi di beni e denaro contante, è scappata perchè alcuni residenti hanno dato l’allarme al 112. Sul posto sono arrivate varie pattuglie dei carabinieri: i militari sono riusciti ad intercettare il furgone poco distante e bloccare i quattro malviventi: si tratta di tre giovanissimi e di un minorenne. Addosso avevano ancora gli strumenti utilizzati per scassinare l’ingresso del market e vari indumenti. Arrestati in flagranza di reato per tentato furto aggravato e ricettazione in concorso, l’autorità giudiziaria ha disposto per tutti la custodia cautelare domiciliare tranne che per il minore, che è stato accompagnato al Cpa di Sassari, a disposizione della magistratura.