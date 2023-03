Sardegna, ruba la statua di Padre Pio in chiesa: ladro acciuffato dal parroco detective

Ha cercato di rubare la statua di San Francesco, danneggiandola, e ha rubato quella di Padre Pio. Un furto, quello compiuto ieri da un ladro nella chiesa dei Cappuccini di Sassari, immortalato dalle telecamere della parrocchia. E padre Isidoro De Michele, il religioso alla guida della storica chiesa sassarese, è riuscito ad acciuffare il malvivente. Come? Andando direttamente a bussare alla sua abitazione, con un’azione degna del miglior detective: il religioso ha avvisato gli agenti della polizia Locale e, in parallelo, è andato a riprendersi il maltolto. Il ladro, conosciuto perché aiutato dalla parrocchia, ha ammesso le sue responsabilità e restituito la statua. Quella di Padre Pio, purtroppo, ha una mano mozzata, mentre San Francesco è stato letteralmente decapitato.

Padre Isidoro, ovviamente, sporgerà regolare denuncia e il ladro di statue, presto, finirà davanti a giudice. È lo stesso religioso a raccontare quando accaduto su Facebook, con tanto di foto: “È vero che il centro storico di notte è mal frequentato, ma stasera dai più disperati ho ricevuto davvero tanto: cordialità e collaborazione. Grossomodo sapevo dove trovare il ladruncolo, ma loro mi hanno accompagnato proprio davanti alla sua porta. Gli angeli custodi mandati da Padre Pio e dalla Centrale hanno fatto poi il resto. L’ eccesso di buonismo è diseducativo ed incrementa i vizi. Già domenica scorsa aveva fatto altrettanto, introducendosi di notte per rubare. Condonata come se niente fosse, manco sapeva che sapessi. Il troppo però decisamente storpia. Purtroppo entrambe le statue sono danneggiate. Nel tentativo maldestro di portar via anche quella di San Francesco, gli è scivolata di mano ed è caduta per terra, rompendosi la testa. Se gli fosse invece caduta sulla testa? Peccato che i santi queste cose nemmeno le pensino, i meno santi, invece, le auspichino”.