Sardegna, rischio nubifragi con piogge torrenziali e intense: maxi ondata di maltempo in arrivo

Sardegna, ed rischio di nubifragi e piogge torrenziali. Meteo di nuovo estremo. Piogge previste tra venerdì e sabato in Sardegna. Evidente meteo avverso. Ecco che avremo nuovamente in una condizione meteo ideale per precipitazioni che potranno assumere forte intensità, stavolta però su tutto settore orientale è parte di quello meridionale. Potrebbe essere interessata anche Cagliari.

Un’area di bassa pressione proveniente dalle Isole Baleari, sabato raggiungerà la Sardegna con un carico considerevole di pioggia e vento forte. Le prime precipitazioni cominceranno a cadere già dalla giornata di domani, quando la Sardegna vedrà un aumento di nuvolosità, e un rinforzo del vento. Inizialmente pioverà moderatamente, ma nel corso della notte tra venerdì e sabato la pioggia diventerà copiosa, continua e intensa. Molto probabilmente si potrebbero verificare temporali nella Sardegna orientale. In tale circostanza non sono da escludere problemi di natura idrogeologica, con anche l’esondazione di corsi d’acqua. Leggi la notizia completa sul sito di Meteo Sardegna.