Sardegna, ragazza molestata ai giardinetti di notte: denunciato un turista 35enne

Un turista abruzzese di 35 anni è stato denunciato per violenza sessuale dagli agenti delle volanti della questura di Sassari. Il motivo? È ritenuto responsabile di aver molestata una ragazza sassarese di 20 anni. Secondo quanto contenuto e verificato nel rapporto degli agenti, l’episodio è avvenuto nella notte del 14 luglio intorno alle 3 all’interno dei giardini pubblici di via Tavolara. Il 35enne, con un gruppo di amici, ha importunato la ragazza prima solo verbalmente e poi in maniera più invasiva. La giovane è fuggita ed è riuscita ad avvisare la polizia: gli agenti hanno fermato il 35enne, identificandolo e denunciandolo alla Procura per violenza sessuale.