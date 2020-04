Sardegna, pugno duro di Solinas contro il virus: chiuse tutte le spiagge dell’Isola, altro che mare

Sardegna, pugno duro di Solinas contro il virus: chiuse tutte le spiagge dell’Isola. Un’altra clamorosa decisione nell’ordinanza nella notte del governatore sardo: per la prima volta nella storia insieme ai parchi saranno subito chiuse anche le spiagge della Sardegna, mentre l’attività motoria sarà consentita soltanto con la mascherina e “nelle immediate vicinanze della propria abitazione e rispettando la distanza di almeno un metro”. Impossibile dunque sperare di passeggiare e guardare il mare. La decisione riguarda ovviamente il periodo di lockdown sino al 3 maggio. da subito obbligatorio inoltre l’utilizzo di mascherine e guanti monouso in qualsiasi esercizio commerciale e durante tutto il periodo della permanenza della struttura. In deroga alle decisioni di Conte, Solinas ha fermato inoltre la riapertura dei negozi per neonati, delle librerie e delle cartolerie.