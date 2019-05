Sardegna Pride a Cagliari, l’Arc cerca fondi per il carro e la musica: “Fateci una donazione”

“Sostieni anche tu il Sardegna Pride. Ogni anno, per la realizzazione del #Pride, abbiamo bisogno del contributo di volontari, associazioni, partner e sponsor, ma questi contributi non sono sufficienti. Per poter sostenere le spese abbiamo bisogno di coinvolgere tutta la popolazione. Ricorda: il Pride è anche tuo”. Questo l’appello dell’Arc per la realizzazione del Sardegna Pride che si svolgerà sabato 6 luglio a Cagliari.

Il denaro è necessario per il noleggio del carro, del sistema audio e del generatore. E poi per i costi relativi a sicurezza, pubblicità e allestimenti e decorazioni.