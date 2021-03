Sardegna, positivo scappa all’arrivo con la nave: “I furbetti vengono denunciati dalla Polizia”

Eludono il controllo allo sbarco avvenuto a Olbia e vengono rintracciati in tre, in auto nella circonvallazione. Uno di loro è risultato anche positivo al covid-19: denunciati.

A raccontare l’accaduto a Radio CASTEDDU è Antonio Belloi, Capo della protezione civile.

Tutti schierati, quindi, a difesa di porti e aeroporti, controlli che già sono stati effettuati in queste due prime settimane e che saranno ulteriormente potenziati. “Sono 800 le unità operative del corpo forestale sul territorio e oltre 4 mila e 500 i barracelli inseriti in questa nuova ordinanza regionale, i quali avranno accesso alla piattaforma e sapranno per filo e per segno dove sono i passeggeri, dove sono collocati e, quindi, dove andare a effettuare i controlli”.

Risentite qui l’intervista a Antonio Belloi del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

