Sardegna, per 564 imprese artigiane in arrivo 10milioni di euro

Sono 564 le imprese artigiane della Sardegna che, presto, potranno fruire dei 10milioni di euro messi a disposizione dalla Legge 949 per l’Artigianato.

Il Comitato Tecnico regionale della Legge ha approvato parte delle domande inoltrate ma in attesa di copertura economica: i fondi finanzieranno le richieste presentate per investimenti a supporto della crescita delle imprese e per il miglioramento produttività aziendale.

Tutte le aziende beneficiarie, a seguito dell’approvazione delle pratiche, riceveranno mediante PEC dell’Assessorato competente, la richiesta della documentazione necessaria per concludere l’istruttoria. L’invio di tale documentazione, entro i termini e nella composizione che verranno individuati dall’Assessorato stesso, è obbligatoria per le imprese che avranno visto la propria domanda approvata. La tempestività nella risposta sarà fondamentale per una celere liquidazione del contributo richiesto.

Confartigianato Imprese Sardegna, esprime soddisfazione per l’evoluzione positiva della procedura di approvazione il cui blocco aveva frenato il finanziamento alle imprese, e di conseguenza, reso inefficace la “legge artigiana” per eccellenza, norma che negli anni ha supportato le attività produttive che investono, crescono e vogliono uscire dalla crisi.