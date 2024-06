Sardegna ospitale, a Desulo arriva un ringraziamento speciale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le recensioni online oramai sono diventate un biglietto da visita per location e territori che non si possono sottrarre al giudizio preciso e severo da parte di turisti e frequentatori i quali, abituati a visitare ogni angolo del globo, possono esprimere un parere su tutto ciò che concerne anche un solo piatto di pastasciutta servito a tavola. In questo caso una pizza, è stata la portata richiesta in un locale del piccolo paese montano, con contorno, offerto da staff e cittadini, di accoglienza e umanità. Si, perché il palato è stato soddisfatto, ma soprattutto lo stupore è stato quando i turisti, affamati e senza prenotazione, sono stati accolti in un locale già al completo: niente timore, un tavolo al volo è stato recuperato per poi scoprire che “era stato liberato da che un Desulese, accortosi della situazione, aveva rinunciato al suo tavolo prenotato per farci sedere. Solo perché eravamo due forestieri. Questa non è una cosa che accade tutti i giorni. Siamo rimasti senza parole. E quella non è stata l’unica dimostrazione di ospitalità e gentilezza ricevuta a Desulo”. Una pietanza gustata a 360° insomma, “abbiamo assaggiato la ospitalità del paese. Torneremo sicuramente” commentano i turisti. “Che Desulo sia un paese ospitale è notizia risaputa. Oltre ad essere consacrata nella poesia del grandissimo Montanaru, accadono questi episodi che danno un senso a tutto” ha espresso il sindaco. Un tour tra le bellezze del territorio, che diventano ancora più attrattive grazie a chi conserva valori profondi che possono essere espressi anche con piccoli e umili gesti, i quali, recepiti dai più colti e sensibili, fanno emergere l’importanza di tali azioni e premiano con giusto riconoscimento la vera identità sarda, quella buona e ospitale verso tutti.