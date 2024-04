Sardegna, oggi apice del caldo ma mercoledì cambia tutto: temperature giù di 10 gradi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si cambia, ancora una volta, senza mezzi termini: la giornata di ieri, dalle temperature quasi estive, ha fatto sognare, nuovamente, chi non vede l’ora che sole e caldo prendano definitivamente il sopravvento. Ma l’illusione, come la settimana scorsa, è destinata a svanire, molto presto: la massa d’aria sub-tropicale associata al vasto e persistente anticiclone che ha riscaldato lo stivale e, soprattutto, le due isole maggiori, infatti, sarà scalzata dalle correnti fredde provenienti dal Nord Europa. Questo avverrà i prossimi giorni, in Sardegna la percezione del clima invernale si avrà da mercoledì e, secondo gli esperti, sono attese anche nevicate nelle vette più alte. Un clima decisamente lunatico, insomma, e che soddisfa un po’ tutti i gusti: intanto per oggi è atteso l’apice del caldo, quello che generalmente si assapora a giugno con punte anche di 30 gradi. La giornata ideale, insomma, per una passeggiata al mare e, per i più temerari, anche per qualche tuffo fuori stagione.