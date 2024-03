Sardegna oasi di pace, una palestinese e un americano di origine ebraica sposi a Villasimius: “Basta con la guerra”

In Medio Oriente si spara e si bombarda, col mondo intero che osserva ogni giorno che passa in maniera più preoccupata ciò che succede tra Israele e Palestina, intanto arriva dalla Sardegna una storia di pace e unione proprio tra i due popoli in conflitto. Savanna J Tafish e Cody Freeman, entrambi 27enni, si sono sposati a Villasimius. Lei è una palestinese di fede cristiana e praticante, lui un ex militare dell’esercito di Gerusalemme. Si sono giurati amore eterno lo scorso dodici marzo, davanti a pochi ma selezionati invitati: “Abbiamo avuto l’onore di organizzare un matrimonio particolarmente speciale a Villasimius, un luogo da sogno che è stato scelto come nido d’amore da una coppia che è veramente eccezionale”, racconta, commossa, Kristzina Toth, wedding planner di casa in Sardegna da otto anni. “Questa storia non è solo la celebrazione dell’amore ma simboleggia anche una potente speranza di pace e unità tra culture diverse in un periodo storico in cui la tolleranza e la comprensione reciproca sono più necessarie che mai. La sposa è una coraggiosa donna palestinese di fede cristiana, lo sposo è un valoroso militare americano di origine ebraica. La loro unione va ben oltre la condivisione di affetti personali; è un messaggio potente di amore che trascende ogni barriera, religiosa, culturale e geopolitica. Si sono innamorati della Sardegna e del suo cibo, hanno gustato soprattutto il famosissimo porcetto”.

La coppia ha voluto realizzare un matrimonio con i fiocchi, pur sempre improntato alla pace, portandosi negli Stati Uniti i ricordi indelebili dei video realizzati da Emiliano Ricardi e dal book di foto della collega Irina Eller: “Le loro bellissime foto raccontano di più di un semplice ‘sì’. Rivelano storie di resilienza, coraggio, e soprattutto, una fede incondizionata nell’amore e nella sua capacità di unire le persone, non importa quanto lontane possano sembrare le loro origini. Lui, poi, ha deciso di non essere più un militare pur di stare con lei. Dopo la cerimonia, accanto ai tanti fiori messi dalla nostra designer Simona, abbiamo recitato tutti una preghiera. È stato uno dei momenti più toccanti e commoventi. Condividere questa storia è per me un privilegio. Spero che possa ispirare tanti altri a credere nella forza dell’amore e nella sua capacità di superare ogni ostacolo, portando luce nei momenti di tenebra”. E, intanto, in Sardegna è boom di matrimoni tra stranieri: “Arrivano tantissimi americani e inglesi, dopo il periodo di crisi del Covid il settore è nuovamente in crescita”.