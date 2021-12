Sardegna, nuova allerta meteo per Santo Stefano: rischio pioggia sino alla mezzanotte di oggi. Ecco le aree della Sardegna più coinvolte dalla nuova allerta: secondo la Protezione Civile. dalle ore 14:00 del 26.12.2021 e sino alle 23:59 del 26.12.2021 un AVVISO di allerta per: codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sull’area di allerta Montevecchio Pischinappiu; codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Tirso e Logudoro.