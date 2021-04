Sardegna non più isolata, ci si potrà spostare nelle regioni di colore diverso con un pass

“Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi”. A dirlo è il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa dedicata alla ripartenza di varie attività, in Italia, sin dalla fine di aprile. “Gli spostamenti tra regioni gialle saranno consentiti” senza nessun limite, mentre nel caso di colori diversi, chi si sposta “dovrà avere un pass o un certificato”. Solo così, per esempio, ci si potrà spostare dalla Sardegna, quando ritornerà gialla, in un’altra regione italiana arancione o rossa. Ma anche, in caso di Isola rossa, poter raggiungere un’altra regione arancione o gialla. L’annuncio del premier, ora dovrà essere ovviamente rinforzato da maggiori dettagli, che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.