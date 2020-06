Sardegna nella morsa del caldo africano: previste temperature tra i 35 e i 40 gradi. Il caldo sta già assediando l’Italia e questa settimana ci aspetta su buona parte della Penisola un’ondata di caldo africano con temperature che raggiungeranno punte di 38-40°. La situazione come vedete nel grafico di 3bMeteo è all’insegna del caldo torrido, che potrebbe elevare anche il rischio di incendi. “Il clou sarà raggiunto – è la previsione di Carlo Migliore su Quotidiano.net- intorno mercoledì-giovedì quando su diverse zone interne della Penisola, soprattutto Sardegna, Sicilia orientale, Puglia e Basilicata si potranno toccare punte di 38-40°C”. Nel pomeriggio di oggi fiamme alte nella zona di Bonorva, un elicottero in azione per un vasto incendio in corso.