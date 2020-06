Sardegna nel fuoco, 24 incendi distruggono boschi e pascoli da nord a sud

Sono ventiquattro gli incendi scoppiati in Sardegna nelle ultime ore. Un numero molto alto, con decine di ettari di macchia mediterranea andati in fumo. E sono quattro i roghi che hanno richiesto l’interventi di aerei del Corpo Forestale e dei Canadair. Partendo da quello di Cossoine in località “Funtaneddas”, con l’intervento di due elicotteri dalle basi di Bosa e Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bonorva, coadiuvata dal personale elitrasportato, hanno collaborato 2 squadre di Forestas di Bonorva e Giave. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di pascolo arborato Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo del personale Forestale sul posto, si sono concluse alle 16. Fiamem anche a Serri, in località “Terra Santa”, dove è intervenuto un canadair da Olbia e ben quattro elicotteri da Fenosu, Villasalto, Sorgono e San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Isili, coadiuvata dal personale specializzato Gauf di Cagliari, e personale della Stazione di Escalaplano, hanno collaborato, 1 squadra Comunale di Isili, 1 squadra dei Vigili del fuoco di Mandas. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di cui 5 ettari di seminativi e 5 ettari di pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.

Incendio anche a Gairo, in località “Bruncu Gesturi”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Ulassai, coadiuvata dal personale elitrasportato. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1000 mq di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo del personale Forestale sul posto, si sono concluse alle 14.30. Il quarto maxi rogo è scoppiato a Suelli, in località “R. Su Cannisoni”, Sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di San Cosimo e Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Senorbi’, coadiuvata dal personale elitrasportato, hanno collaborato 1 squadra di Forestas del cantiere di Senorbi, 2 squadre di Volontari di Sant’Andrea Frius e Siurgus Donigala. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 di cui 5 incolti e 5 di eucaliptus, di eucalipteto,seminativo e stoppie. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto personale Forestale sul posto, si sono concluse alle 18:30.