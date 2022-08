Sardegna, nasconde 550 chili di marijuana nei sacchi del mangime: imprenditore agricolo in manette

Ha nascosto 550 chili di marijuana essicata dentro settanta sacchi di mangime. Il cibo per gli animali sostituito con la droga, nascosta in un capannone di Tramatza: a scoprire il carico pesante i poliziotti e i carabinieri. In manette è finito il titolare di un’azienda agricola, l’uomo è stato già rinchiuso nel carcere di Massama con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra mobile e i militari del nucleo operativo radiomobile di Oristano, dopo aver individuato il capanno, hanno ricevuto dall’imprenditore tutti i documenti che avrebbero dovuto provare la regolarità dello stupefacente. Tuttavia, dopo le prime analisi effettuate dal gabinetto regionale della polizia Scientifica di Cagliari, è emerso che la marijuana avesse un principio attivo elevatissimo, in media del 15%, di Thc. Un valore troppo elevato, il sequestro di tutta la droga è stato immediato.

Dopo la campionatura di tutta la marijuana, ogni singolo grammo verrà distrutto. È un altro duro colpo che le forze dell’Oordine sferrano nei confronti dello spaccio di marijuana, in questo caso destinata verosimilmente allo scambio con altre sostanze stupefacenti, essenzialmente cocaina proveniente dal continente. La droga avrebbe fruttato oltre due milioni e mezzo di euro.