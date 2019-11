Sardegna, lo show del maltempo e la statale ad ostacoli: fulmini sulla 131. Il racconto di questo pomeriggio di Umberto Oppus su Fb: “Viaggiare stasera sulla 131 è come una sorta di Odissea nello spazio. Tra diluvio e strada allagata tempi di percorrenza antidiluviani con tanto di effetti hollywoodiani con i fulmini che scendono”. Oppus fa riferimento ai tanti cantieri aperti, che ormai da qualche settimana stanno ulteriormente rallentando la circolazione nell’arteria più importante dell’isola. Oggi non ci sono stati danni per il maltempo ma il temporale, che ha coinvolto anche Cagliari intorno alle 18, si è fatto vedere e sentire.